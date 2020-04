Il lockdown di Bale: “Molto severo, non possiamo fare nulla. Tornare a giocare? Serve sicurezza…”

L’emergenza coronavirus ha costretto gli atletico di tutti gli sport all’isolamento forzato. Anche i calciatori, quindi, si ritrovano nelle proprie dimore senza la possibilità di potersi allenare adeguatamente. Tra i più sofferenti in tal senso, pare esserci Gareth Bale.

Il gallese del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a BT Sports nel corso della quale ha raccontato il suo lockdown a Madrid: “Credo che siano ormai sei settimane di confinamento, ed è un confinamento piuttosto rigoroso”, ha detto Bale. “Non possiamo uscire a fare una passeggiata o fare sport. È piuttosto severo ma si sta facendo tutto quello che è necessario per tornare alla normalità. Si fa ciò che è meglio per tutti. Capiamo quali siano i sacrifici necessari e cechiamo di fare le cose nel modo migliore possibile”. E sulla possibile ripresa della Liga: “Tornare a giocare? Tutti vogliamo farlo ma l’importante è farlo in sicurezza. Non vogliamo tornare troppo presto. Tutto deve essere fatto con la massima sicurezza”.