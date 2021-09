Il Manchester City “cancella” Mendy dallo store del club dopo accuse di violenza

Il giocatore è in carcere in attesa della sentenza sulla presunta violenza compiuta

Il Manchester City ha rimosso tutti i prodotti relativi a Benjamin Mendy dal proprio sito internet ufficiale e dallo store online. I Citizens sembrano non voleer avere nulla a che fare col giocatore a seguito delle accuse di stupro e violenza sessuale nei suoi confronti. Almeno non prima di aver fatto chiarezza.

Stando a quanto scrive il Telegraph, infatti, il club inglese ha deciso di prendere le distanze per evitare di essere ulteriormente associato al giocatore. Mendy sarà processato a gennaio dopo essere stato accusato di quattro stupri e di aggressione sessuale il mese scorso. Il terzino sinistro è apparso in udienza venerdì scorso e rimarrà in carcere almeno fino al 15 novembre.