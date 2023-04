Il Manchester City è pronto a fare follie per ingaggiare Bellingham

Secondo quanto riportato da il Telegraph, il profilo di Jude Bellingham sarà tra i più discussi per la prossima sessione di calciomercato estiva. Per il giovane centrocampista del Borussia Dortmund, infatti, ilManchester City sarebbe pronto a fare follie e a raggiungere la clamorosa cifra di 110 milioni di euro. Un totale impressionante per un centrocampista, certamente necessario per aggiudicarselo già la prossima estate.