Il Manchester City vuole far causa ad un club cileno di terza divisione: il motivo

Il gruppo che controlla i Citizens contro il Santiago City

Come riportato da diversi tabloid come il Daily Mail, i campioni della Premier League avrebbero emesso un avvertimento di cessazione al club cileno di terza divisione per la troppa somiglianza del nome e lo stemma del club. Il Santiago City, che non ha ancora giocato una partita professionale, è accusato di confondere il pubblico con azioni di marketing che suggeriscono che faccia parte del gruppo che controlla appunto i noti club.