Il Manchester United annuncia la partenza di 11 giocatori: ecco la lista

E' iniziato il rinnovamento in casa Manchester United . Il club inglese nella giornata di ieri ha pubblicato un elenco di 11 giocatori che non rinnoveranno il contratto e lasceranno l'Old Trafford in questo mese di giugno. Nella lista ci sono nomi che erano già stati confermati in precedenza, come Pogba e Mata. Si uniscono anche Cavani, Matic, Lingard e Grant, che facevano anche loro parte della lista dei partenti.