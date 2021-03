Il Manchester United cambia sponsor: addio Chevrolet, arriva TeamViewer

Il Manchester United cambia sponsor e dopo anni con Chevrolet si affida a TeamViewer. Il club inglese ha annunciato in queste ore la firma con l’azienda che si occupa della creazione di software per la condivisione dei desktop a distanza. L’accordo porterà ai Red Devils 55 milioni di euro a stagione.

La nota del Manchester United

Il Manchester United ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo quinquennale con la società tecnologica globale TeamViewer come principale partner di maglia. La partnership inizierà con la stagione 2021/2022. La partnership sfrutterà la potenza dell’impareggiabile piattaforma globale del Manchester United per mostrare le capacità uniche di TeamViewer per trasformare il modo in cui il mondo funziona e interagisce. Con il suo nome sul davanti della maglia più iconica dello sport dall’inizio della prossima stagione, TeamViewer costruirà la consapevolezza mondiale della sua tecnologia migliorando i luoghi di lavoro e la vita quotidiana”.

L’affare, secondo le indiscrezioni della stampa inglese, dovrebbe valere intorno ai 45/50 milioni di sterline, pari a circa 50/55 milioni di euro.