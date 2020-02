Il Manchester United e l’ultimatum per King: “15 minuti per accettare l’offerta”

Dall’Inghilterra spunta un altro retroscena di mercato. Prima di chiudere l’acquisto di Ighalo dallo Shangai Shenhua il club di Ed Woodward aveva fatto un tentativo per un altro attaccante della Premier League.

Si tratta di Joshua King, giocatore norvegese in forza al Bournemouth. Per King si sarebbe trattato di un ritorno considerato che ha giocato nelle giovanili dei Red Devils tra il 2008 e il 2013.

Secondo quanto riporta The Athletic la trattativa avrebbe raggiunto anche cifre non indifferenti. Si parla di circa 30 milioni di euro. Durante l’ultimo giorno di mercato la dirigenza dei Red Devils ha lanciato l’ultimatum alle Cherries: “Avete 15 minuti per dirci se accettate l’offerta, oppure acquisteremo un giocatore dalla Cina”.

Dal Bournemouth però non arrivò nessuna risposta e lo United chiuse per Ighalo.