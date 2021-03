Il Manchester United le prova tutte: incontro con Cavani per convincerlo a restare un altro anno

Il futuro di Edinson Cavani è in bilico. L’attaccante dovrebbe dire addio al Manchester United al termine della stagione anche se sul fronte società non la pensano esattamente allo stesso modo. Come si apprende dal Daily Mail, infatti, i vertici Red Devils oltre al tecnico Solskjaer, starebbero spingendo per fare in modo che il Matador possa rimanere in squadra anche per la prossima annata rinnovando quindi il contratto di una stagione.

Il tabloid spiega che dopo i rumors sul passaggio in Argentina al Boca Juniors, la dirigenza avrebbe incontrato il giocatore per provare a convincerlo a restare. Il vice presidente esecutivo dello United Ed Woodward e il neo direttore tecnico John Murtough sarebbero “scesi in campo” in prima persona e avrebbero avuto un primo colloquio con Cavani. La speranza è quella di averlo anche nella prossima annata per dare continuità al progetto Red Devils fatto di giovani di talento e di calciatori più esperti.