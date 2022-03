Il Manchester United pensa ad Ancelotti: lo consiglia… Ferguson

Il tecnico italiano è tra i nomi che i Red Devils considerano per la prossima stagione

Carlo Ancelotti nel mirino del Manchester United per il dopo Rangnick. Ne è convinta ESPN che spiega come l'attuale allenatore del Real Madrid sarebbe finito tra i papabili futuri tecnici dei Red Devils grazie all'intervento di Sir Alex Ferguson .

Il club inglese vuole ripartire da un allenatore esperto e che possa portare la squadra a vincere subito un trofeo. In tal senso, sebbene la rosa dei candidati alla panchina resti ancora piuttosto ampia con i nomi di Pochettino e Ten Hag sempre in pole position, Ancelotti potrebbe fare al caso della società. Il Manchester United cerca un tipo di allenatore che potrebbe avere successo in un breve periodo e il manager italiano, grazie alla sua vasta esperienza in Premier League e Champions League, sarebbe un profilo assolutamente valido.

L'ex leggenda Ferguson avrebbe consigliato di pensare proprio all'attuale mister del Real Madrid nel caso in cui le trattative per Pochettino non dovessero andare in porto. Per Ancelotti sarebbe un ritorno in Premier League avendo già allenato Chelsea ed Everton.