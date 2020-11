Il Manchester United perde e Carragher prende in giro Neville e… Pogba

Jamie Carragher non ha certo perso l’occasione per prendere in giro il suo carissimo amico, nonché ex rivale di grandi battaglie, Gary Neville. Sarebbe proprio il caso di dirlo: “Chi di spumante ferisce, di spumante perisce”. E allora ecco l’ex centrale del Liverpool cogliere al volo la chance di prendere in giro l’ex Manchester United per la sconfitta dei Red Devils contro l’Arsenal. Vittima, in un certo senso, anche Paul Pogba.

Carragher virale sui social