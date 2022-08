Il Manchester United rinuncia ad Arnautovic dopo la protesta dei tifosi

Nelle ultime ore il nome di Marko Arnautovic , attaccante del Bologna , è stato accostato in orbita Manchester United . I Red Devils sono reduci dalla sconfitta nell'esordio in Premier League contro il Brighton . Il club inglese però ha cambiato idea: "Uno scherzo di poco gusto", così i tifosi del Manchester Unitedavevano apostrofato l'eventuale arrivo di Arnautovic dal Bologna . Animi agitati soprattutto dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Brighton a Old Trafford .

I Red Devils si sono ritrovati nel fuoco incrociato tra i "no" del Bologna e le accuse da parte dei tifosi. Situazione che ha portato alla rinuncia dell'operazione da parte del club inglese. L'austriaco non ritornerà dunque in Premier League dove ha già giocato tra il 2013 e il 2019 con le maglie di Stoke City e West Ham. 43 gol e 37 assist in 184 partite per l'attaccante di nazionalità svizzera nel campionato inglese dove era arrivato dopo le esperienze con Twente, Inter e Werder Brema.