Il Manchester United si aggiudica il derby, City sconfitto 2-0

Manchester si tinge di rosso. La squadra di Ole-Gunnar Solskjaer trionfa 2-0 davanti al suo pubblico raccogliendo punti pesantissimi in chiave Champions League. I Red Devils salgono così a quota 45 punti, a meno tre dal Chelsea e a meno 5 dal Leicester.

OTTIMO UNITED – La squadra di casa fin dalle prime battute fa capire la voglia e la necessità di ottenere i tre punti. Il primo tiro in porta del match però porta la firma di Sterling, anche se la conclusione è facilmente respinta da De Gea. Dopo questo acuto, lo United sale e tiene il possesso del pallone impedendo al City di creare occasioni pericolose. Alla mezz’ora i Red Devils trovano il gol del vantaggio con il diagonale di Martial lanciato in porta da Bruno Fernandes. Guardiola nel secondo tempo prova ad alzare il baricentro, ma il City non entra mai in partita. A tempo scaduto Ederson la combina grossa regalando palla a McTominay che dalla distanza calcia senza pensarci trovando il gol del 2-0. Per il City si tratta della settima sconfitta in campionato.