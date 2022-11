Il Manchester United si muove contro Cristiano Ronaldo: “Avviate misure appropriate”

Sono ore caldissime in casa Manchester United dopo l'intervista fiume di Cristiano Ronaldo che ha fatto il giro del mondo. Un attacco totale alla società e alla proprietà ma anche passaggi duri sugli allenatori e gli obiettivi sportivi del club. Ecco perché, come era inevitabile che fosse, è arrivata una dura risposta.

Il Manchester United ha ufficializzato attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito web che ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dell'asso portoghese. "Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione", le parole della società sul caso CR7.