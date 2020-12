Il Marine FC si “guadagna” il Tottenham: il portiere va al market e compra birre per tutti

Il calcio regala spesso storie molto belle da raccontare. Questa è senza dubbio una di quelle. Il Marine FC, squadra di ottava serie inglese, ha conquistato il passaggio al terzo turno di FA Cup guadagnandosi il diritto di affrontare addirittura il Tottenham di José Mourinho.

Si tratta del maggior divario in assoluto nella competizione, ovvero una squadra di Premier League contro una di ottava categoria. Eppure, non è questa la favola più curiosa relativa a questo match.

Infatti, la nota più simpatica è il modo in cui il Marine FC ha voluto festeggiare questo incredibile traguardo. Come riportato da diversi utenti sui social, ma anche dalla stessa società inglese, il portiere del club Bayleigh Passant ha deciso di non perdere tempo e dopo il fischio finale della gara giocata in Coppa si è diretto nel market più vicino, a pochi passi dallo stadio, per… comprare birre per tutti: giocatori e tifosi.

Un gesto che non è passato inosservato e di cui si parlerà ancora a lungo. Non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere se contro gli Spurs dovesse poi uscire un’altra incredibile prestazione…