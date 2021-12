Il medico che salvò Eriksen ferito da petardo in CSKA Sofia-Ludogorets

Valentin Velikov, medico del Ludogorets, ferito ad una gamba da un petardo

Lo scorso mese di giugno aveva contribuito a salvare la vita, durante Danimarca-Finlandia, a Christian Eriksen, dopo l'arresto cardiaco dell'ormai ex calciatore dell'Inter. In queste ore, invece, è stato lui la vittima in campo di un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Parliamo del dottor ValentinVelikov che è stato in prima persona al centro di uno spiacevole episodio. Uno dei medici che avevano soccoro ad Euro 2020 il fantasista danese, infatti, è stato ferito alla coscia da un petardo, lanciato in campo dai tifosi del CSKA Sofia durante la partita contro il Ludogorets, club per cui Velikov attualmente lavora.