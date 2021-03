Il “Mono” Burgos pronto per il Newell’s: “Dai tempi del Catania solo cose positive…”

Dopo aver affiancato per anni Diego Pablo Simeone, German “Mono“ Burgos è pronto per la sua prima esperienza da primo allenatore. Nelle scorse ore, dopo la nomina ufficiale a tecnico del Newell’s Old Boys, ecco anche la sua presentazione.

Le parole di Burgos

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex assistente di Diego Simeone si è presentato ricordando anche le precedenti esperienze vissute: “Tutte le mie esperienze, dall’Atletico Madrid al Catania, al Racing e in altre squadre, si sono rivelate positive. Sono state tutte grandi esperienze”, ha detto Burgos. “Voglio trasmettere questa energia alla mia squadra. Per quanto riguarda, invece, le scelte tattiche, quelle dovranno essere prese anche con i giocatori. Saranno loro stessi ad aiutarmi in questo senso. Ma con me tutti avranno una possibilità”.