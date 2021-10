Il Newcastle pensa a Zidane per la panchina

Il tecnico francese tra i nomi per la panchina del club di Premier League

Potrebbe essere Zinedine Zidane il prossimo obiettivo per la panchina del nuovo Newcastle . Dopo l'arrivo della nuova proprietà araba e l'annuncio di grandi colpi in chiave mercato, il nome di Zizou ha iniziato a prendere quota, almeno secondo il Mirror. Il tecnico, fermo dall'addio al Real Madrid, potrebbe essere convinto dall'offerta del fondo Pif e dalla voglia di un progetto ambizioso.

Il tabloid inglese spiega come il nome del francese sia assolutamente molto gradito anche se esiste anche un'altra possibilità rappresentata da Frank Lampard. Altro profilo giovane e ambizioso con esperienza recente al Chelsea. Proprio l'ex manager blues potrebbe avere la meglio sul rivale francese in quanto quest'ultimo avrebbe in mente altre destinazioni. Secondo AS, Zidane, infatti, piuttosto che iniziare un progetto col Newcastle vorrebbe prendere la guida della Francia o, restando in chiave club, sarebbe affascinato dall'eventualità di un ritorno alla Juventus. Questa volta chiaramente non da giocatore ma da mister...