Il nuovo Barcellona di Koeman “taglia” Griezmann: il francese può partire… a metà prezzo

La rimonta in Copa del Rey e le ritrovate vittoria in Liga che hanno rianimato il Barcellona rischiano di avere anche un aspetto negativo. Almeno per il futuro di Antoine Griezman… Secondo quanto riporta Ok Diario, il nuovo modulo adoperato da Ronald Koeman e soprattutto gli interpreti utilizzati starebbero mettendo ancora più in disparte il campione del mondo francese accendendo di nuovo i rumors sul suo possibile addio.

Griezmann a metà prezzo

Secondo quanto si apprende, il Barcellona sarebbe alla ricerca di acquirenti per Antoine Griezmann. Arrivati in terra catalana a seguito di ben 120 milioni spesi per strapparlo dall’Atletico Madrid, Le Petit Diable non si è mai integrato veramente in blaugrana e, anche a seguito delle recenti formazioni messe in campo da Koeman, sarebbe sempre più lontano dal progetto anche futuro.

Ecco perché la dirigenza sembra essere disposta a cederlo anche mettendo a registro una forte perdita rispetto al costo d’acquisto. Si parla di “soli” 60 milioni, ovvero esattamente la metà di quanto Griezmann era stato pagato solamente due stagioni fa.

IL COLPO DEL BARCELLONA PER IL FUTURO