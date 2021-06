Il padre di Aguero: “Non credo a lacrime Guardiola, non ha mai voluto Sergio”

Il padre di Aguero, nuovo giocatore del Barcellona, ha attaccato Pep Guardiola

Sergio Aguero è pronto a tuffarsi nel nuovo capitolo della sua carriera, a tinte blaugrana, al fianco del suo amico Leo Messi. Sfortunatamente, ha chiuso i 10 anni al Manchester City con la sconfitta in finale di Champions League contro il Chelsea dei terribili ragazzi di Tuchel. Sperava in un epilogo migliore, che comunque non macchia un decennio di successi, gol ed emozioni.

Chi si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa è stato il padre del Kun, Leonel de Castillo, che ha attaccato Pep Guardiola a Radio la Red: "Non credo a Guardiola. Non ha mai voluto Sergio, perchè vuole essere lui il protagonista assoluto di tutte le squadre che allena. Il Tottenham, l'Arsenal e il Chelsea ha tentato Aguero fino all’ultimo momento. E se non fosse rimasto in Inghilterra sarebbe potuto andare anche in Italia".