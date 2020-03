Il Palmeiras fa il tifo per l’Italia: “Siamo con voi fratelli”

In questo periodo di difficoltà in tanti hanno dimostrato solidarietà nei confronti dell’Italia. Da sportivi a personalità del cinema sono tante le testimonianze di vicinanza al bel Paese. Nelle scorse ore il Palmeiras, squadra fondata in Brasile da migranti italiani, ha scritto una lettera di solidarietà ed incoraggiamento all’Italia.

FRATELLI ITALIANI – “Cara Italia, sono ormai trascorsi più di 100 anni dal nostro saluto, quando la Guerra, la miseria, la fame e la povertà hanno cambiato i nostri destini all’inizio del XX secolo. Con molto dolore e nostalgia, abbiamo attraversato l’Atlantico per “Fare l’America”. Qui abbiamo piantato il tuo seme in tutti i campi di attuazione, sostituendo la mano d’opera degli schiavi. Con sudore, lavoro, fede e resilienza, sono stati i tuoi figli immigrati qui a San Paolo che hanno guidato la lotta contro la Grande Influenza nel 1918, che ha devastato il mondo, simile ai tempi così bui che stiamo vivendo. Abbiamo vinto insieme queste e altre sfide sociali, e siamo diventati ancora più forti nel nostro percorso. Quando gioca il Palmeiras, gioca la Bella e Leggendaria Italia. Con orgoglio ostentavamo i suoi colori con i nostri simboli. Era la nostra premessa nei primi tempi della nostra esistenza. Oggi chiediamo il permesso ai nostri avi per riscrivere questa idea: quando feriscono in qualche modo l’Italia, feriscono anche il Palmeiras e la sua gente. Oggi, il tuo figlio distante qui in Sud America soffre e piange nel vedere la sua madrepatria collassata, come tutto il resto del mondo. Tra le tante precauzioni in questo momento così delicato dell’umanità, è dovere dei più giovani accogliere i parenti e gli amici più vecchi e vulnerabili con altruismo e fratellanza, come i nostri genitori e nonni. Il Palmeiras, eterno Palestra, cerca di seguire alla lettera questa raccomandazione, e urla dal fondo della sua anima: siamo con voi fratelli italiani! Siamo insieme fratelli italiani. FORZA”.