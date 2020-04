Il piccolo tifoso del Leeds offre 15 sterline al Brighton per comprare il suo idolo

Il calcio si sa è, in alcuni Paesi, un sentimento nazionale. Lo sport che unisce di più al mondo è in grado di contagiare tutti, dai più piccoli ai più grandi, spesso spingendo i tifosi a gesti piuttosto singolari, ma genuini, come quello del piccolo Daniel.

15 STERLINE – Dopo la pubblicazione della foto sull’account Twitter del Brighton la notizia ha fatto il giro del mondo. Daniel ha cinque anni e tifa per il Leeds United. Nella sua squadra ora milita anche Ben White, giocatore in prestito dal Brighton, ma ormai idolo del piccolo tifoso inglese. La fine della stagione si avvicina e così Daniel ha scritto al Brighton, chiedendo non solo di cedere il giocatore al Leeds in via definitiva, ma offrendo anche tutto il contenuto del suo salvadanaio: 15 sterline e 8 centesimi. Un gesto che ha commosso e strappato un sorriso al web.