La presidentessa dell’Hartberg va in curva e paga la birra a tutti i tifosi

Sono pagine di calcio che fanno sorridere. Un episodio divertente è accaduto nei giorni scorsi nella Bundesliga austriaca. Per la sesta giornata di campionato che ha visto l'Hartberg affrontare il Wolfsberger, a prendersi la scena è stata la presidentessa del club di casa, Brigitte Annerl. A fine match - vinto per 3 a 0 - la donna è sceso in campo e si è recata sotto la curva. Tra l'entusiasmo dei tifosi ha poi iniziato ad acquistare birre con banconote da 100 euro, regalandole ai propri sostenitori. Una scena particolare che non si vede tutti i giorni a cui, certamente, possiamo assistere solo in campionati meno conosciuti come quello austriaco.