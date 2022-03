Il Psg a caccia di… Conte: l’ex Inter incerto sul suo futuro al Tottenham

Il tecnico italiano potrebbe lasciare Londra a fine stagione

"A fine stagione dovremo parlare". Sono queste le parole di Antonio Conte, allenatore del Tottenham, che fanno pensare ad una possibile svolta nel futuro del tecnico. Il manager Spurs non è contento della situazione in quel di Londra ed è per questa ragione che le voci che arrivano dalla Francia che lo vorrebbero in contatto col Paris Saint-Germain per la prossima stagione prendono sempre maggiore consistenza.