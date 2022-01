Il Psg deve scegliere: Kessie o Pogba per convincere Mbappé a restare

I francesi non vogliono perdere l'attaccante

Ultimi tentativi in extremis per provare a convincere Kylian Mbappé a restare a Parigi. Il Paris Saint-Germain le sta provando davvero tutte per non perdere il suo attaccante nella prossima finestra di calciomercato.

Secondo ESPN, il club parigino sta provando a prendere un grande mediano per la prossima stagione. Ci sarebbero contatti in corso per due parametri zero importanti: Paul Pogba del Manchester United e Franck Kessie del Milan. Il Psg, con dei rinforzi di prima fascia, sentirebbe di avere maggiori chance di convincere Kylian Mbappé a rifiutare il Real Madrid e a restare a Parigi nella prossima stagione. In questo modo non lo perderebbe a parametro zero.