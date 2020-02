Il PSG guarda in Italia per il mercato estivo

Il PSG mette mano al portafogli. Il club parigino quest’estate è pronto a grandi investimenti per affermarsi definitivamente sul palcoscenico europeo. Leonardo sta studiando le mosse da fare e nel frattempo ha messo gli occhi su due obiettivi della Lazio.

Si parla di Milinkovic-Savic e Simone Inzaghi. A riportarlo è il quotidiano Le Parisien. Il centrocampista è da tempo oggetto del desiderio del club allenato ora da Tuchel. Lotito e Tare però spingono per trattenere il serbo, ma respingere le offensive non sarà facile, soprattutto in caso di offerte indecenti.

Per quanto riguarda Inzaghi si tratterebbe di un salto di qualità non indifferente. La stagione attuale alla Lazio sta stupendo tutti e un sondaggio per l’allenatore piacentino è più che probabile. Là davanti invece il PSG sta pensando se riscattare o no Mauro Icardi. Il tutto dipenderà dal finale di stagione dell’argentino.