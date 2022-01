Il Psg ha scelto il sostituto di Mbappé: arriva dalla Premier League

Rumors di mercato per i parigini

Secondo quanto riportato dal Times, il club francese avrebbe messo gli occhi su Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. L'inglese è una delle idee per rimpiazzare la stellina francese il cui futuro sembra sempre più lontano da Parigi. Con il calciatore in scadenza di contratto nel 2023, la società guidata da Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivo Leonardo è pronta a formulare la sua offerta per giugno. 24 anni, l'inglese sta vivendo una stagione complicata in maglia Red Devils avendo realizzato solamente 3 reti in 15 partite.