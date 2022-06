Il Psg ha una settimana per vendere Neymar altrimenti…

Neymar in partenza? Chissà, ma seconda il tabloid inglese The Sun, se il Paris Saint-Germain desidera davvero vendere la stella brasiliana deve farlo molto in fretta. Il media spiega, infatti, come le tempistiche di un'eventuale cessione del giocatore debbano essere velocizzate prima che scatti un rinnovo automatico di un ulteriore anno.