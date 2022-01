Il Psg perde ancora Sergio Ramos: nuovo stop e Coppa di Francia a rischio

Il difensore ha avuto un problema muscolare e potrebbe non giocare in Coppa di Francia

Redazione ITASportPress

Era stato protagonista solamente pochi giorni fa con la sua prima rete in maglia Psg. Parliamo di Sergio Ramos che, finalmente, sembrava aver messo da parte la sfortuna e gli infortuni che ne avevano condizionato la nuova avventura francese. Eppure, come spiegato da Le Parisien, per il centrale spagnolo pare esserci stato un nuovo stop.

Infatti, El Gran Capitan si è dovuto fermare in allenamento probabilmente per un problema muscolare. Difficile sapere se sarà chiamato in causa per la gara di domani in Coppa di Francia contro il Nizza, sfida valevole per gli ottavi di finale del torneo.

Un nuovo problema che sicuramente non metterà di buon umore il difensore che sperava di essersi messo da parte ogni acciacco e dare il suo pieno contributo in questa seconda parte di stagione. Molto probabile che Sergio Ramos non forzi il recupero e si concentri per essere al 100% per le gare di campionato e soprattutto di Champions League dove il Psg sfiderà il Real Madrid.