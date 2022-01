Il Psg ritrova Donnarumma dopo il Covid: assenti ancora Messi e Neymar

Il portiere guarito dal Covid torna a disposizione per la gara contro il Brest

Buone notizie per il Paris Saint-Germain che quest'oggi in Ligue 1 riceverà il Brest al Parc des Princes per il campionato francese. Nonostante restino ancora tante le assenze, su tutte quelle di Lionel Messi, Neymar e dei giocatori impegnati in Coppa d'Africa, mister Pochettino può sorridere per il ritorno di alcuni uomini chiave.