Il PSG si difende dal Coronavirus. Niente strette di mano e zona mista

Piano piano ogni club europeo sta adottando delle misure di sicurezza per evitare il rischio di diffusione del Coronavirus. Il Bayern ha vietato ai suoi giocatori di firmare autografi o scattare selfie, il Newcastle ha bandito le strette di mano e in Italia addirittura sono state rinviate 5 partite.

Anche il PSG però ha voluto adottare delle restrizioni. In occasione del match casalingo contro il Dijon infatti, non ci sarà nessun tappeto rosso prima della partita e nel post gara niente zona mista. Inoltre, le due squadre entreranno in campo senza bambini e non ci sarà alcuna stretta di mano. A fine gara poi gli allenatori parleranno solo ed esclusivamente in conferenza stampa.

Nessun rinvio dunque come successo in Italia. Finora la Ligue1 si difende con piccoli, ma importanti accorgimenti.