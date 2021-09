Il Psg svela la terza maglia nera e grigia: “Dall’oscurità arriva la luce”

I francesi rendono nota la terza maglia di questa stagione

Un bellissimo video di presentazione e diverse foto. Così il Paris Saint-Germain ha svelato in questi minuti il suo terzo kit per la stagione 2021/22. I parigini, tornati protagonisti al vertice della Ligue 1 in questa stagione, hanno mostrato la nuova divisa.

Insieme al nuovo terzo kit, il club francese ha mostrato un'intera linea di abbigliamento denominata "Toujour Parigi" per accompagnare in ogni momento della giornata i proprio appasionati. Presenti per l'uscita della divisa e di tutta la linea i principali volti della società: da Mbappé a Neymar, passando per Kimpembe e ovviamente il nuovo incredibile arrivo Lionel Messi. Di seguito i tweet della società con le immagini e il filmato che hanno già ricevuto tantissimi commenti di approvazione.