Il Real Madrid annuncia Kai Havertz ma… si tratta di un errore!

L'errore cercato o solo una svista? In ogni caso le trattative per Kai Havertz sarebbero momentaneamente in stallo

Ma non solo, secondo fonti spagnole come Sport vi sarebbe addirittura stata una trattativa tra i due club. Ma nessun accordo. Perché i blues vogliono rientrare nell'investimento di 80 milioni effettuato nel 2020, mentre il Real Madrid si fermerebbe solamente a 60. Per quanto il negoziato sia rimasto in stallo da diversi giorni, le carte in tavola dicono tutt'altro... e quanto accaduto nella giornata odierna conferma. Presto novità.