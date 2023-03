Il Real Madrid avanti ma un grande Barcellona lo ribalta e si porta a +12

La Liga si è chiusa praticamente stasera con la vittoria del Barcellona nel Clasico contro il Real Madrid. La capolista catalana infatti ha vinto in rimonta e adesso ha un vantaggio di ben 12 punti sugli storici rivali. La squadra di Ancelotti era passata in vantaggio a inizio partita grazie all'autogol di Araujo (9'), ma si è vista ripresa appena prima dell'intervallo da Sergi Roberto. Nel finale il possibile secondo sorpasso a firma di Asensio, annullato per fuorigioco millimetrico dal VAR. Quando tutto faceva pensare a un pareggio, ecco la zampata dell'ex milanista Franck Kessie che decide la partita e, con ogni probabilità, anche il destino del campionato dopo essere stato già tra i migliori nella sfida di coppa del 3 marzo. Finale nervoso ma nessuno è finito sul taccuino dell'arbitro che ha diretto bene la partita.