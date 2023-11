Il Real Madrid blinda Camavinga: rinnovo con clausola rescissoria da capogiro

Il contratto del jolly francese, nato come centrocampista, ma impiegato sempre più spesso come esterno sinistro difensivo, era già piuttosto lungo, essendo la scadenza fissata per il 30 giugno 2027, ma la società ha deciso per un'ulteriore estensione, assicurandosi così le prestazioni dell'ex Rennes per altre sei stagioni, fino al 2029.

Acquistato nell'estate del 2021 per 30 milioni più 15 di bonus, ora il cartellino vale più di due volte e mezzo quella cifra. Per non correre rischi, comunque, il club ha deciso di inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria da capogiro, pari a un miliardo di euro.

Una "moda" piuttosto frequente in Spagna, già seguita dal Barcellona in occasione dei recenti rinnovi dei talenti della Masia, ma anche dallo stesso Real per i prolungamenti di Rodrygo e Vinicius Jr. Giocatori che hanno ruoli diversi rispetto a Camavinga, ritenuto tuttavia ugualmente indispensabile per andare a caccia di nuovi trionfi in patria e in Europa.

