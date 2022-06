Il Real Madrid blinda Vinicius: pronto rinnovo con clausola da 1 miliardo

BLINDATO - Vinicius Jr, più che mai decisivo in questa stagione che ha visto il suo club trionfare in Liga e Champions League, come riporta Marca ha trovato un accordo totale con i blancos per rinnovare il suo contratto, che verrà prolungato fino al 2026 o fino 2027. Come detto, potrebbe esserci anche un sostanzioso aumento dello stipendio che potrebbe portarlo a guadagnare 10 milioni netti a stagione. L'annuncio arriverà ad inizio luglio, finite le vacanze del brasiliano. Da sottolineare come nel contratto che verrà firmato ci sarà una clausola rescissoria da oltre un miliardo di euro.