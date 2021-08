Il Real Madrid denuncia Tebas e lui risponde: “Florentino Perez fa così da anni”

Florentino Perez e Javier Tebas rimangono rigidi sulle loro posizioni.

COMUNICATO - Il Real Madrid ha annunciato che ricorrerà ufficialmente alle vie legali. Il comunicato del club recita: "Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid, riunitosi oggi alle 11, ha deciso all'unanimità di portare avanti le cause civili e penali contro il presidente della Liga Javier Tebas Medrano , il responsabile del Fondo CVC Javier de Jaime Guijarro e contro il Fondo CVC. Il Consiglio di amministrazione ha altresì deliberato che intraprenderà tutte le azioni legali ritenute opportune per annullare gli eventuali accordi adottati dall'assemblea della Liga che si terrà il 12 agosto 2021.".

RISPOSTA - Non poteva ovviamente mancare la reazione del presidente della Liga, che sul suo profilo ufficiale di Twitter ha scritto: "I modi minacciosi che da anni Florentino Perez utilizza in privato adesso vengono trasferiti in pubblico. Da anni club e istituzioni sopportano le sue minacce. Dal 2015 contro la vendita centralizzata, l’impugnazione costante degli accordi, la Superlega… Il Real Madrid merita di più".