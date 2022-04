Il Real Madrid è campione di Spagna per la 35^ volta: Espanyol battuto 4-0

I Blancos si laureano campioni di Spagna

Il Real Madrid si laurea campione di Spagna per la 35^ volta nella sua storia. I Blancos hanno dominato in lungo e in largo il campionato di Liga. Nella partita di oggi bastava un punto per ottenere il titolo matematicamente, ma gli uomini di Ancelotti non si sono risparmiati e hanno battuto l'Espanyol col netto risultato di 4-0.