Il Real Madrid e un Clasico… in nero: kit speciale per la sfida al Barcellona

Il Real Madrid dovrebbe giocare in nero contro il Barcellona con un kit speciale ideato per i 120 anni della società

Un kit speciale in total nero per festeggiare i 120 anni del club . Il Real Madrid ha annunciato l'uscita di un nuovo completino per celebrare il suo 120esimo compleanno, festeggiato lo scorso 6 marzo. Si tratta di una nuova collezione che prevede non solo t-shirt e calzoncini, ma anche altri accessaori e abbigliamento nata dalla collaborazione tra Yohji Yamamoto e Adidas.

Sui social del club madrileno, anche un filmato per far conoscere meglio nel dettaglio le particolarità della divisa. Come detto, la collezione è incentrata su una quarta maglia in tonalità all-black con accenti in bianco, marchio di fabbrica del designer giapponese, e una maglia da portiere tutta rosa con il logo di Y-3 e le three stripes, i numeri di gioco e i nomi dei giocatori dipinti a mano. Completano la capsule di abbigliamento, giacche e pantaloni della tuta, una tee e una sciarpa extralarge e una washbag.