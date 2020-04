Il Real Madrid fa… scuola: nessuno ha più giocatori cresciuti in blancos nei maggiori campionati d’Europa

José Maria Callejon e Marcos Alonso sono solo alcuni dei nomi dei calciatori che si sono realizzati e confermati ad altissimi livelli nei principali campionati d’Europa e che sono cresciuti nella cantera del Real Madrid.

A ricordare questa curiosa statistica è AS che titola nella sua prima pagina odierna “La Real Academia”. Il club blancos, infatti, come si legge dalle pagine del periodico iberico, può vantare ben 83 calciatori formati nel settore giovanile che ora militano nelle prime divisioni dei principali campionati d’Europa. In prima pagina insieme al calciatore del Napoli e all’ex Fiorentina, anche Achraf Hakimi, attualmente al Borussia Dortmund, e Rodrigo, punta del Valencia.