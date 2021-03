Il Real Madrid ha scelto: con addio di Zidane sarà Nagelsmann il nuovo allenatore

Una stagione ancora da finire con Liga e Champions da giocarsi, ma in casa Real Madrid si cerca di pensare anche al futuro, specialmente al tecnico che dovrà guidare la squadra nella prossima annata.

La posizione di Zinedine Zidane sembra essere legata soprattutto ai risultati di questa annata e i rumors sul possibile addio del francese sembrano farsi sempre più insistenti. Come riporta Sport, in casa madrilena, nonostante ancora un anno di contratto per Zizou, si potrebbe avere un cambio di guida tecnica.

Il primo nome sulla lista di Florentino Perez sarebbe diventato quello di Julian Nagelsmann, attuale mister del Lipsia. Secondo la stampa spagnola, il manager tedesco avrebbe superato la concorrenza di Low, in uscita dalla Germania e anche quello di Raul, opzione interna all’ambiente blancos. Più distante il nome di Allegri.