Il Real Madrid perde il Clasico, Benzema è da 0 in pagella per AS: “Invisibile”

Il Real Madrid ha detto, probabilmente, addio alle speranze di rimonta sul Barcellona in Liga perdendo il Clasico di ieri sera. Tra i protagonisti in negativo della sfida c'è stato anche Karim Benzema . L'attaccante francese è da qualche tempo sottotono, almeno rispetto alle prestazioni di qualche mese fa che lo avevano portato a vincere, con merito, il Pallone d'Oro 2022.

Dopo la gara del massimo campionato spagnolo, AS ha punito il centravanti con un votaccio in pagello 0!

"Nove palle perse, zero giocate. Di nuovo invisibile, non fa niente di niente. Non riesce a ricevere palla, né a trovare la zampata in area. È a mille leghe di distanza dal giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro. Lo vediamo senza ritmo, lento; se il Real Madrid ritroverà il suo attaccante, avrà un tesoro, ma sta aspettando questo giorno da troppo tempo", le parole del media iberico che non perdona la gara di Benzema che si è preso il voto più basso di tutta la squadra.