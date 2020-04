Il Real Madrid si ‘autofinanzia’: 75 milioni di risparmio con la cessione di Bale, James Rodriguez e tanti altri…

75 milioni di risparmio dagli stipendi dei giocatori. Il Real Madrid avrebbe deciso di far fronte all’emergenza coronavirus mettendo alla porta alcune stelle del club. Su tutte: Gareth Bale e James Rodriguez.

Come riporta AS, infatti, solamente in questa stagione, il Real Madrid ha speso ben 284 milioni per gli stipendi dei giocatori e con la sola cessione di Bale e James ci sarà un risparmio di 45,4 milioni. La società di Florentino Perez conta di fare a meno anche di molti altri calciatori, ritenuti non più utili alla causa blanca: Mariano Diaz con un risparmio di 8 milioni; Braim Diaz con 7 milioni; i difensori Alvaro Odriozola e Vallejo con 7 e 4 milioni, ma anche il centrocampista Dani Ceballos con un risparmio di 6. Se il Real Madrid riuscirà a vendere tutti i suddetti giocatori, il club risparmierà 75 milioni di euro.