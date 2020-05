Il Real Madrid torna a Valdebebas: allenamenti individuali e aree comuni chiuse

Dalla Spagna arrivano piccoli segnali di ripresa. Dopo l’ok del Comitato Superiore dello Sport riguardo la somministrazione dei test sierologici ai calciatori, ecco che il Real Madrid ha fissato la data della ripresa degli allenamenti. Il tutto avverrà in linea con le misure di sicurezza che stanno osservando anche i club di Bundesliga.

VALDEBEBAS – Zidane e i suoi torneranno così dopo più di due mesi a Valdebebas, ma gli allenamenti saranno effettuati solamente osservando le stringenti norme sanitarie in vigore in tutta la Spagna. I giocatori infatti si alleneranno in maniera individuale e manterranno le distanze di sicurezza. Inoltre, tutte le aree comuni del centro sportivo saranno chiuse. I giocatori, una volta terminato l’allenamento, lasceranno subito Valdebebas. A riportarlo è il DailyMail.