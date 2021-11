Il River Plate fa festa: vince il suo 37° titolo in Argentina

Il successo per 4-0 contro il Racing porta il trionfo del campionato alla formazione di Gallardo

Il River Plate batte il Racing Avellaneda 4-0 e si aggiudica il titolo di campione di Argentina. Grazie ai 12 punti di vantaggio sul Defensa y Justicia in classifica, la formazione guidata da mister Gallardo vince aritmeticamente il campionato con tre giornate di anticipo.

Per la formazione argentina si tratta del primo titolo dal 2014, il tredicesimo personale per Marcelo Gallardo, l'unico grande trofeo nazionale che non aveva ancora vinto sulla panchina de Los Millonarios.