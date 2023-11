Il Saarbrucken elimina il Bayern. Gaus: “Un anno fa ero senza squadra”

Dopo la clamorosa vittoria del piccolo Saarbrucken ai danni del Bayern Monaco in DFB Pokal, ha parlato Marcel Gaus, eroe della serata. Il 34enne, ha analizzato la vittoria contro i bavaresi e, in generale, tutto il suo percorso.

"Lo scorso anno in questo periodo ero a casa. Ci sono rimasto sei mesi, non avevo una squadra. Oggi mi ritrovo qui insieme a questi ragazzi, abbiamo raggiunto ciò in cui pochissime squadre riescono. Credo che sarà una partita destinata ai libri di storia per tutti i soggetti coinvolti. Sono partite di cui la gente parlerà a distanza di decenni, il club ha ottenuto una risonanza mediatica che non è da tutti i giorni" - ha spiegato l'esterno tedesco decisivo nella vittoria ai danni del Bayer Monaco di Thomas Tuchel, che è stato dunque eliminato a sorpresa dalla Coppa di Germania. Per il Saarbrucken - squadra della terza divisione tedesca - si tratta senza dubbio di una vittoria storica, destinata a rimanere indelebile nel calcio tedesco e, nello specifico, nella storia di questo piccolo club di terza divisione. Al Bayern Monaco adesso il compito di riscattarsi al più presto nei prossimi impegni di Bundesliga prima e Champions League dopo.