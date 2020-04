Il Saint-Etienne ‘sfida’ il coronavirus: in vendita biglietti virtuali per la finale di Coppa di Francia. Il ricavato all’ospedale della città

L’emergenza Coronavirus ha colpito tutto il mondo e anche lo sport è andato incontro alla chiusura totale o quasi e allo stop delle competizioni. Non solo i campionati, ma anche le Coppe Nazionali sono state fermate.

Ecco però un’iniziativa lodevole che arriva dalla Francia ed in particolare dal Saint-Etienne. Il club, finalista di Coppa di Francia, ha deciso di sfidare il coronavirus e ha messo in vendita al prezzo di 1 euro dei biglietti virtuali per “partecipare” alla finale di Coupe de France contro il Paris Saint-Germain. L’obiettivo è quello di fare il sold-out per l’evento e riempiere tutti gli 80mila posti dell’impianto storico francese. L’intero incasso sarà da evolvere all’ospedale universitario della città, in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni per affrontare il Coronavirus. La proposta è stata subito apprezzata dai tanti tifosi, e la vendita è già arrivata a ben 30 mila tagliandi. Anche sui profili social del club si vedono gli effetti del gesto della società con l’immagine principale del profilo Twitter del Saint-Etienne che cita “The Final Against the Covid-19” (la finale contro il Covid-19), ovvero il nome dell’iniziativa.