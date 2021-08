Il saluto di Suarez a Messi: “Orgoglio di aver potuto giocare e vincere con te”

I due giocatori sudamericani hanno giocato tanto tempo insieme al Barcellona

L'ex attaccante del Barcellona Luis Suarez, ora all'Atlético, ha reagito alla partenza del capitano catalano Lionel Messi. L'argentino si è svincolato e andrà al Psg. “Ci vogliono tante parole per raccontare la storia che hai scritto al Barcellona. Il club in cui sei cresciuto, il club che ami così tanto e tanti titoli che hai vinto fino a diventare il miglior calciatore. Sarò sempre grato per il modo in cui mi hai accolto da quando sono arrivato, perché sei una grande persona. Sono orgoglioso di aver condiviso migliaia di grandi momenti al Barcellona e di essere abbastanza fortunato da aver avuto la possibilità di giocare con te. Spero sinceramente che ciò che accadrà in futuro sarà il meglio per te e la tua famiglia. Ti voglio bene tanto ", ha scritto Suarez su Instagram.