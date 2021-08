Il segreto del successo della Dinamo Mosca: il mate prima della partita

La curosità svelata da Varela sullo spogliatoio del club russo

1-0 in trasferta contro l'Ural per la Dinamo Mosca e una rete, quella di Tyukavin propiziata da... un sorso di mate prima della gara. Curiosa intervista rilasciata ai canali ufficiali del club russo da parte del calciatore uruguaiano Guillermo Varela che ha svelato il segreto dello spogliatoio.

MATE - "Mi sento benissimo, un po' stanco ovviamente, ma non ci sono problemi. In generale, abbiamo una squadra eccellente e un groppo molto unito. C'è un bel feeling tra noi", ha raccontato Varela. "Prima della partita ho dato a Tyukavin e Zakharyan un sorso di mate latinoamericano. Questo è il motivo per cui hanno giocato così bene (ride ndr). Ha dato loro ulteriore forza". E ancora: "Fabian Balbuena, Diego Laxalt e anche io lo beviamo sempre prima delle partite".