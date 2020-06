Il segreto di Marcos Llorente: dorme su un letto… anti invecchiamento

Era stato grande protagonista in Champions League prima dello stop per il coronavirus: Marcos Llorente, centrocampista dell’Atletico Madrid, con la sua doppietta aveva eliminato i campioni in carica del Liverpool. In tanti si erano quindi voluti aggiornare sul giovane spagnolo classe 1995 scoprendo anche alcune curiosità molto particolari…

Marcos Llorente: il letto anti invecchiamento

Come riportato anche dal Sun, il segreto del 25enne potrebbe essere nel suo modo di dormire, o meglio, nel suo letto. Marcos Llorente, infatti, ha dei veri e proprio piccoli segreti per il mantenimento della sua incredibile resistenza e forma fisica. Tra questi la sua dieta alimentare ma anche il posto dove dorme. Lo spagnolo possiede un letto davvero particolare che consente di rallentare l’invecchiamento. Il suo costo? “Soli” 35 mila euro. Si tratta di Hogo Bed, prodotto in Spagna ma venduto anche in altre parti del mondo. La stessa azienda ha spiegato come Hogo sia un prodotto unico: “È l’unico sistema di riposo scientificamente garantito e brevettato al mondo che riduce naturalmente l’età biologica rallentando il processo di ossidazione e infiammazione con cui invecchiamo”. Ma non solo. Come affermato dalla professoressa Monica de la Fuente, docente del Dipartimento di Genetica, Fisiologia e Microbiologia della Facoltà di Biologia dell’Università Complutense di Madrid “I risultati mostrano che il riposo ottenuto grazie al sistema Hogo comporta un significativo ringiovanimento dell’età biologica e un miglioramento della salute generale. Ciò può migliorare l’aspettativa di vita e migliorare la salute”.

Insomma, questo sarebbe il segreto della forma eccellente di Llorente. Chi è pronto ad ordinare il letto per non invecchiare?

