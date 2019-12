Il sogno di Alexander-Arnold: “Voglio diventare una leggenda del Liverpool…”

Trent Alexander-Arnold ha le idee chiare: “Voglio diventare una leggenda del Liverpool”. L’esterno Reds ha parlato al quotidiano svedese Sportbladet delle sue ambizioni future e del suo sogno nel cassetto di lasciare un’impronta importante nella storia del club inglese.

Lui, nato proprio a West Derby a Liverpool, ha deciso di non muoversi e crescere con la sua squadra. Vincere e affermarsi tra i più grandi: “Ho sempre voluto essere una leggenda del club”, ha detto il 21enne. “Vincere titoli, giocare quante più partite possibili, vincere partite e diventare capitano. Tutto questo non posso farlo se lascio il Liverpool per giocare altrove, quindi la mia intenzione è quella di rendere il club il più forte possibile”. Alexander-Arnold è già entrato nella storia Reds avendo partecipato attivamente alla splendida cavalcata della passata stagione in Champions League e persino mettendo lo zampino nel gol nella finale di Coppa del Mondo contro il Flamengo. Il classe 1998 si è adattato per la squadra, trasformando il ruolo di terzino anche grazie agli insegnamenti di Jurgen Klopp.

AIUTO – “Il mister parla sempre di come possiamo migliorare, cosa possiamo fare per entrare meglio nella storia della squadra, cosa dobbiamo fare per farlo accadere”, ha riveltato Alexander-Arnold. “È ovviamente qualcosa che devi sentire fin da giovane. Devi sentire che il manager può darti una possibilità. Quando accade, non inizi mai a dubitare di te stesso, specie se il manager ti dice esattamente cosa devi fare o cosa devi migliorare”.